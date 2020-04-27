التحكم المروري: إعادة فتح السير على اوتوستراد الزلقا باتجاه جل الديب

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن إعادة فتح السير على اوتوستراد ​الزلقا​ باتجاه ​جل الديب​، ومن جهة ثانية، أعادت عناصر من ​الجيش اللبناني​ فتح أوتوستراد الزلقا- جل الديب بعض اغلاقه لبعض الوقت.

هذا وأغلق عدد كبير من المحتجين اوتوستراد الزلقا باتجاه جل الديب بالإطارات المشتعلة، وذلك احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وعلى الفور، حضرت عناصر من ​القوى الأمنية​ إلى المكان وعملت على إعادة فتح الطريق، ما أدى إلى وقوع إشكال بينهم وبين المتظاهرين تخلله تضارب بالأيدي.