التحكم المروري: إعادة فتح السير محلة قصقص بيروت

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن "إعادة فتح السير محلة قصقص ​بيروت​". من جهة ثانية، أعادت عناصر من الجيش اللبناني فتح أوتوستراد الزلقا- جل الديب بعض اغلاقه لبعض الوقت. هذا وأغلق عدد كبير من المحتجين اوتوستراد الزلقا باتجاه جل الديب بالإطارات المشتعلة، وذلك احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وعلى الفور، حضرت عناصر من القوى الأمنية إلى المكان وعملت على إعادة فتح الطريق، ما أدى إلى وقوع إشكال بينهم وبين المتظاهرين تخلله تضارب بالأيدي.

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