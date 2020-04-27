أوساطٌ لـ"الراي": اندفاعة الكنيسة أتت فيما كانت المعركة على سلامة ترمي لتحويله كبش محرقة

لاحظت أوساط مطلعة عبر "الراي" أن اندفاعة الكنيسة أتت فيما كانت قراءة المعركة على حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ تراوح بين حدّيْن، الأول اعتبار هذه المعركة ترمي لتحويل سلامة "كبش محرقة" كبدَل عن ضائع عنوانه ​الأزمة​ المالية وعدم نجاح الحكومة حتى ​الساعة​ في إنجاز خطة النهوض، والثاني التعاطي معها على أنها تمهيد لـ"انقلاب" يقوده "​حزب الله​" من الخلْف على هوية لبنان المالية ولعملية انتقامية من المعارضة من ضمن مسارِ إكمال الإطباق على مَفاصل القرار في البلاد والإمساك بكل مفاتيحها السياسية والمالي".

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