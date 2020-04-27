إصابة عنصر بقوى الأمن بجروح بعد الإعتداء عليه من متظاهرين بجل الديب

أفاد مراسل "الخليج 365" عن اصابة احد عناصر قوى الامن الداخلي برضوض وجروح بسبب اعتداء بعض المتظاهرين على العناصر الذين حاولوا اعادة فتح الطريق في منطقة جل الديب وقد تم نقله للمعالجة.
ومنذ وقت أفادت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي عن إعادة فتح السير على اوتوستراد الزلقا باتجاه جل الديب، ومن جهة ثانية، أعادت عناصر من الجيش اللبناني فتح أوتوستراد الزلقا- جل الديب بعض اغلاقه لبعض الوقت.
هذا وأغلق عدد كبير من المحتجين اوتوستراد الزلقا باتجاه جل الديب بالإطارات المشتعلة، وذلك احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وعلى الفور، حضرت عناصر من القوى الأمنية إلى المكان وعملت على إعادة فتح الطريق، ما أدى إلى وقوع إشكال بينهم وبين المتظاهرين تخلله تضارب بالأيدي.
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