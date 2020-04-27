أشار الوزير السابق ​حسن مراد​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، في تعليق على بعض الخطابات السياسية الأخيرة، أنه عندما تكون أنت مشارك ومهندس اغلب الحكومات اللبنانية منذ 30 عاماً حتى اليوم، والناس تعرف انك من رموز ​الفساد​ و تقف الآن لتعترض على الأداء والنهج المتبعان، وتسمِّع الناس خطاباً شعبوياً يختلف عن مجمل أفعالك خلال الفترة السابقة، تكون بهذه الحالة "عم تضحك على حالك"".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: عندما تخاطب الناس بعكس أفعالك "بتكون عم تضحك على حالك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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