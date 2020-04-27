شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"صحة البرلمان" يطالب بالسماح للمعامل الكبرى بإجراء تحليل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة بالسماح لمعامل التحاليل الكبرى بإجراء تحليل فيروس كورونا لمن يرغب من المواطنين، خاصة أن هناك العديد من المواطنين يريدون إجراء التحليل للاطمئنان على أسرهم، موضحا أن وزارة الصحة حاليا تسمح بإجراء التحليل للمصابين والمخالطين فقط.

وقال "الشيخ"، لـ"الخليج 365"، إنه فى ظل مواجهة تفشى وباء فيروس كورونا، وصعوبة قيام الدولة بإجراء تحليل (pcr) لكل المواطنين، فإنه يرى أن يتم السماح للمعامل الكبرى التى لديها الإمكانيات بأن تجرى التحليل للمواطنين، لمن لديهم القدرة المادية على دفع تكاليف التحليل ولديهم رغبة فى الاطمئنان على ذويهم وأنفسهم، مستطردا: "هناك ناس لديها أموال ولا تستطيع إجراء التحليل لأن الوزارة لا تجريه إلا للمصابين والمشتبه فيهم والمخالطين، لذلك يمكن إتاحة إجراء التحليل فى المعامل الكبرى وهذا الأمر متاح فى العديد من الدولة، لمن يريد الاطمئنان على أسرته".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه حال الموافقة على ذلك الاقتراح، فإنه لابد أن يكون له ضوابط بمنح المعامل التى لديها الإمكانيات تصريحا، ويكون ذلك تحت رقابة وزارة الصحة، حتى لا تكون هناك نتائج غير دقيقة، وأن يتم اختيار معامل محل ثقة حتى لا يتحول الأمر إلى تجارة واستغلال.

وشدد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان على أهمية الموافقة على المقترح، مع ضمان وجود وتفعيل كل الإجراءات الوقائية اللازمة، حتى لا تكون هذه الأماكن مصدرا لنقل العدوى وانتشار الفيروس.