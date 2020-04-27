جورجيا تعلن القبض على مهربي مخدرات بعملية أمنية مع الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الداخلية الجورجية إحباط أنشطة فردين من عصابة إجرامية دولية، خططت لتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر أراضي البلاد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأوضحت الداخلية الجورجية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن عملية أمنية

نفذت في مدينة باتومي بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات لدى وزارة العدل الأمريكية أسفرت عن القبض على مواطنين اثنين من بلغاريا، ومصادرة نحو 40 كيلوغراما من الكوكايين.

وذكر البيان أن المواطنين البلغاريين المحتجزين هربا المخدرات إلى جورجيا بواسطة سيارة قادمين من أرمينيا وكانا يعتزمان نقل الكوكايين إلى أوروبا.

وأشارت الداخلية الجورجية إلى أن قيمة المخدرات التي تمت مصادرتها تبلغ حسب تقديرات الخبراء نحو مليوني دولار أمريكي، فيما يواجه الموقوفان عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.