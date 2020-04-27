بعد تسجيل صفر كورونا.. تخفيف قيود الحركة على منطقتين بدبي

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الأحد، برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تخفيف قيود الحركة المفروضة على منطقتي الراس ونايف والسماح بعودة الحركة إلى طبيعتها خلال أوقات السماح اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، حسبما ذكر موقع العربية.

وذلك مع استمرار تقييد الحركة خلال ساعات الليل الممتدة من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً أسوة بما هو معمول به في باقي أنحاء إمارة دبي

وجاء قرار اللجنة بتخفيف القيد المفروض على الحركة، والذي استمر بصورة كاملة على مدار 24 ساعة يومياً بدءاً من 31 مارس الماضي، في ضوء النجاح الكبير الذي حققته جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في هذه المنطقة خلال

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تلك الفترة ، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة للإصابة بالفيروس في عموم هاتين المنطقتين خلال اليومين الماضيين، بعد إتمام أكثر من 6000 فحص طبي في محيطهما في أقل من شهر واحد.

هذا ويتيح القرار عودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير في منطقتي الراس ونايف مع مراعاة الاشتراطات والمحاذير التي تضمنها قرار اللجنة الصادر قبل أيام بتخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد وقطاع عريض من الأنشطة الاقتصادية في عموم الإمارة، حيث بات الحظر يسري على الحركة خلال الفترة الممتدة من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً، إذ يجب على

الجميع الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم مغادرته في تلك الساعات إلا للضرورة القصوى وفي الحالات الصحية الطارئة، مع مواصلة القطاعات الحيوية المستثناة العمل، بما في ذلك خدمات التوصيل والمستشفيات.

هذا وأوضحت اللجنة أن الإجراءات المكثفة التي جرت في هاتين المنطقتين بما لهما من كثافة عالية، نظراً للعدد الكبير من السكان علاوة على النشاط التجاري الكبير فيها، والتي شملت عمليات التعقيم وكذلك الفحوصات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا والتي أجرتها الفرق المتخصصة من هيئة الصحة بدبي.

وتمت بسهولة بالغة في إطار محكم من التدابير الاحترازية الهادفة لتوفير الحماية الكاملة لفرق العمل الميداني المكلفة بتلك العمليات، والمتطوعين وكذلك عامة الجمهور، في حين تم توفير كافة المستلزمات الأساسية والإمدادات الغذائية اللازمة لسكان المنطقة خلال فترة الإغلاق الكامل، بالتعاون مع أعداد كبيرة من المتطوعين الذين قدموا جهدا كبيراً في تنفيذ تلك المهمة وغيرها وأظهروا مدى التلاحم المجتمعي النموذجي في أوقات الأزمات.