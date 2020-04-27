وفاة أول أسقف أرثوذكسي روسي بكورونا

توفي أسقف جيليزنوغورسكي ولغوفسكي، فينيامين، اليوم الأحد إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت مجموعة عمل تابعة لراعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل: "قبل بضعة أيام، تم إدخال الأسقف فينيامين إلى مستشفى كورسك الإقليمي للأمراضالمعدية، ويوم أمس، تم نقل القمص إلى العناية المركزة، وتشخيص إصابته بالالتهاب الرئوي الثنائي الناجم عن عدوى الفيروس التاجي".
وبهذا الشكل، بات الفقيد، أول أسقف في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، يتوفى بالفيروس.
على مدى ثماني سنوات من نهاية عام 2004 إلى نهاية عام 2012، شغل الراحل منصب رئيس أحد أديرة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في كورسك، وقبل فترة تمت ترقيته ونال لقب أسقف.
وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء، أنه بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي رئيس أديرة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في موسكو القمص ألكسندر أغيكين.
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