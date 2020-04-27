واشنطن تجدد استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة جددت استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف المسؤول أن واشنطن ستعيد تقييم إمكانية تجديد الاستثناء مرة أخرى فور تشكيل "حكومة ذات مصداقية" في العراق.

وقال المسؤول مشيرا إلى وزير الخارجية مايك بومبيو: "وزير الخارجية منح هذا التمديد القصير لإتاحة الوقت أمام تشكيل حكومة ذات مصداقية"، موضحا أن هذا الاستثناء سينتهي أجله في 26 مايو المقبل"،

فيما كانت الاستثناءات في السابق تمنح لمدة ثلاثة أشهر.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الكتل السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة

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جديدة "تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي".

وذكر بيان رئاسي أن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد وفدا من الجبهة التركمانية، وأكد أهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة

جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وتلبي مطالبهم المشروعة في تحقيق الإصلاحات المنشودة".

وشدد صالح وفقا للبيان على "ضرورة ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية"، مشيدا "بالتضحيات التي قدمها المكون التركماني في الحرب ضد الإرهاب، ودوره البناء في ترسيخ التعايش السلمي في العراق".

من جهته قال رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي إن "التركمان حريصون على المساهمة الفعالة في بناء وتقدم البلاد، ومتمسكون في دعم الجهود التي تبذل لتوحيد الصفوف والمواقف من أجل تعزيز الحالة الوطنية وبما يحقق المصلحة العليا لأبناء شعبنا العراقي".