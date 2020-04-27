الجزائر تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا في بؤرة الفيروس

أفاد مصادر بأن مدينة البليدة الجزائرية، التي تعتبر بؤرة انتشار فيروس كورونا في البلاد، لم تسجل إصابات جديدة بالعدوى في الـ24 ساعة الأخيرة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن 18 ولاية لم تسجل بها أي إصابة اليوم، بينما سجلت 17 ولاية ما بين حالة واحدة وثلاث حالات.
في المقابل، سجلت ولايات قسنطينةوبرج بوعريريج وأم البواقي وبشار، أكبر عدد من الإصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 6 وفيات و126 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 425، والإصابات إلى 3382.
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