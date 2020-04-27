التلفزيون السوداني يبث أذان المغرب قبل 10 دقائق من موعده

أفادت مصادر إعلامية سودانية الأحد، بأن التلفزيون الرسمي للبلاد، بث أذان المغرب قبل 10 دقائق من موعده، الأمر الذي تسبب بحالة من الإرباك والبلبلة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشارت المصادر، إلى أن "السودانيين فوجئوا قبيل غروب الشمس بـ10 دقائق في ثاني أيام شهر رمضان برفع أذان المغرب".
وتابعت: "الأمر تسبب في إرتباك معظم من كانوا يشاهدونالتلفزيون، وخصوصا أنهم كانوا في انتظار موعد الإفطار مع إغلاق الكثير من المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا".
وأوضحت المصادر، أن عددًا من الأسر أفطرت على هذا التوقيت الغريب، فيما لم يصدر التلفزيون الرسمي أي توضيح حول الحادث.
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