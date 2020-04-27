ترامب يهاجم الإعلام المزيف: لا يعرفون عني شيئا

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلام المزيف وقال إن من يعرفونه ويعرفون تاريخ أمريكا، يقولون إن "ترامب هو أكثر رؤسائها نشاطا"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وتابع، على "تويتر"، اليوم الأحد: "أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل، وما قمت به في 3 سنوات ونصف، يفوق ما قام به أي رئيس سابق في تاريخ أمريكا".

وتابع: "لكن وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة"، مضيفا: "أنا أعمل

من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم أترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة (كمفورت)، المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا ".

وقال ترامب: "أواصل العمل من أجل إبرام الاتفاقيات التجارية، وإعادة بناء الجيش، وفي النهاية أجد قصة مزيفة في صحيفة "نيويورك تايمز" تتحدث عن جدول عملي وعاداتي في تناول الطعام".

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وتابع: "من يكتبون ذلك لا يعرفون شيئا عني"، مضيفا: "سوف أبقى في أغلب الأوقات، في المكتب البيضاوي حتى الساعات المتأخرة من الليل، وهو ما يجعل من يعملون معي في غاية الانبهار".

ويواجه ترامب انتقادات واسعة من منافسيه الديمقراطيين بشأن إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتهم جو بايدن، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية المقبلة، ونانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".