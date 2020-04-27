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وزير الصحة الإسرائيلي يطلب إقالته

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أعلن وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان اليوم الأحد، أنه أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نيّته الاستقالة من منصبه الذي يشغله منذ نحو عقد، ليتولي حقيبة الإسكان ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأعرب ليتسمان الذي يترأس تحالف "يهدوت هتوراة" اليميني المتشدد عن رغبته التركيز على

بلورة حلحلة أزمة السكن في البلاد، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي مع بلورة استراتيجية الخروج من أزمة تفشي المستجد "كوفيد-19" وتمهيدا لتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد.

وأعرب عن ارتياحه إزاء "الإنجازات التي حققتها

وزارة الصحة بقيادته"، مشيدًا بتعامل الجهاز الصحي في إسرائيل مع أزمة كورونا.

وتعرض الوزير لانتقادات داخل إسرائيل لعجزه عن إقناع أنصار اليمين المتشدد بضرورة الامتناع عن أداء طقوسهم الدينية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، ما أدى إلى انتشار الفيروس على نطاق واسع في مدينة بني براك، حتى أصيب ليتسمان نفسه وزوجته بالفيروس.

وسجلت في إسرائيل حتى الآن 15398 إصابة بكورونا، وتوفى 200.

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