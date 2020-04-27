كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: "أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن من يعرفونه ويعرفون تاريخ الولايات المتحدة، يؤكدون أن "ترامب هو أكثر رؤساء البلاد نشاطا".

وكتب على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل، وما قمت به في 3 سنوات ونصف، يفوق ما قام به أي رئيس سابق في تاريخ أمريكا. لكن وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة".

تابع: "أنا أعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم أترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة "كمفورت" المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا".

وأضاف: "أواصل العمل من أجل إبرام الاتفاقيات التجارية، وإعادة بناء الجيش، وفي النهاية أجد قصة مزيفة في صحيفة نيويورك تايمز تتحدث عن جدول عملي وعاداتي في تناول الطعام".