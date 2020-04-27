كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر لبنان: تخفيض الليرة بسعر 3200 للدولار لدى الصرافين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصرف لبنان المركزي، مساء اليوم الأحد، تخفيض جديد لليرة بسعر لا يتعدى 3200 ليرة للدولار لدى الصرافين.

وقال مصرف لبنان المركزي في بيان يوم الأحد إنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة.

وعلل المصرف المركزي قراره نظراً "لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بطريقة غير مبررة في الأيام القليلة الأخيرة" و"حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية".

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ولفت بيان المصرف المركزي إلى أن هذا القرار ساري لمدة 6 أشهر.

وتراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية قياسية على مدار الأسبوع الماضي واقتربت من 4000 مقابل الدولار في سوق موازية تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وسط أزمة الدولار.

ولا يزال سعر الربط الرسمي للدولار في البنوك عند 1507.5 ليرة.