كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الروسي: أزمة كورونا لن تؤثر على نشاطنا العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأحد، إنه لا يجب أن تؤثر أزمة تفشي وباء كورونا على الأنشطة اليومية للقوات الروسية، بما في ذلك الأعمال التدريبية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، عن شويجو، قوله خلال اجتماع مع مسؤولي الوزارة، إنه: "لا يجب أن يؤثر هذا الفيروس بشكل سلبي على الأعمال التدريبية، وعلى التحضير والتعليم للقوات مع المشاركة الممكنة في مواجهة الأزمة".

وأشار الوزير إلى أن النشاط الحيوي للقوات حاليا يسير وفق الخطة، مضيفا: "يتم إجراء دراسات وتمارين وخروج ميداني، وإمكانيات جميع ميادين التدريب تستخدم بأكثر من 80%".

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، أعلن عن إنشاء قوات احتياطية مكونة من 10 آلاف عسكري و 3500 وحدة من المعدات في القوات المسلحة الروسية لمساعدة الأقاليم في مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسب سبوتنيك.

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وكانت السلطات الروسية أعلنت، الأحد، إصابة 874 من جنودها بفيروس كورونا الجديد كحصيلة إجمالية.

وسجلت روسيا 6361 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات لديها إلى 80 ألفا و949.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 66 مصابا توفوا في اليوم السابق ليصل مجموع الوفيات إلى 747.

والإثنين الماضي، أمرت وزارة الدفاع الروسية بوضع آلاف الجنود الروس في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد إلغاء عرض عسكري ضخم كانوا يتدربون عليه في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو بسبب جائحة كورونا.