إيطاليا تعلن خطة لتخفيف حالة الطوارئ ولا مدارس حتى الموسم المقبل 

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء اليوم الأحد، بأن بلاده ستبدأ في تخفيف تدابير مكافحة فيروس كورونا في بعض القطاعات الاقتصادية، اعتبارا من 4 ماي المقبل

وقال كونتي، إن الحكومة الإيطالية وضعت شروطا أساسية لعودة الحياة للبلاد بشكل تدريجي، أبرزها إلزامية الكمامات ومسافة الأمان بين المواطنين للخروج، وتأجيل فتح المدارس حتى الموسم المقبل.

وحسب المصدر ذاته، فقد تقرر رسميا العودة للعمل في الشركات والأوراش إبتداء من 4 ماي، وإستئناف محلات البيع بالتقسيط والأسواق الاسبوعية، إبتداء من 18 ماي المقبل.

وأشار كونتي، أنه فيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الحلاقة والتجميل، فقد تقرر أن تعود للعمل في فاتح يونيو مع تقييد حركة الأشخاص، حيث لن يسمح إلا بالتنقل داخل الجهة فقط مع إعطاء الصلاحية لكل بلدية في تقييد الخروج والدخول إلى ترابها.

وتأتي إيطاليا ثالثة في قائمة إصابات كورونا عالميا بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، بـ195 ألفا و351 حالة، والثانية في قائمة الوفيات بعد الولايات المتحدة، بـ26 ألفا و 384 وفاة.