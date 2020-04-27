مستشار الرئيس الكوري الجنوبي : كيم جونج أون بصحة جيدة

الأحد 26 أبريل 2020

قال تشونج إن مون، مستشار الرئيس الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على قيد الحياة وبصحة جيدة، وذلك بعد أن ترددت شائعات مؤخرا عن وفاته.



ونقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، عن مون، "موقف حكومتنا ثابت كيم جونج أون على قيد الحياة وبصحة جيدة. إنه يقيم في منطقة وونسان منذ 13 نيسان/أبريل. لم يتم اكتشاف أي تحركات مريبة حتى الآن".

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ولم يظهر كيم على الملأ منذ 11 أبريل/ نيسان، عندما كان يرأس اجتماعا لحزب العمال الحاكم، كما أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تتحدث عن مكان كيم جونج أون أو حالته الصحية.

ووسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد أن كيم أعرب عن "تقديره" للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة "سامجيون" الحدودية الشمالية