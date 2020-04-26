تريلونا دولار إنفاق عالمي على العتاد العسكري في عام

المناطق - وكالات

أنفقت دول العالم ما يقارب تريليوني دولار على العتاد العسكري في 2019، وفقا لتقرير صدر أمس عن معهد سيبري السويدي لأبحاث السلام.

وبحسب “الألمانية”، أوضح المعهد أن الإنفاق على العتاد العسكري بلغ في العام الماضي 1.917 تريليون دولار، بارتفاع 3.6 في المائة مقارنة بعام 2018.

وأشار المعهد السويدي إلى أن هذه القيمة تعادل 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما أنها تعادل 249 دولارا لكل فرد على وجه الأرض.

وأوضح نان تيان الباحث في المعهد، أن الانكماش الاقتصادي المرتبط بأزمة كورونا سيؤثر في ميزانيات الحكومات وعلى كل النفقات في عام 2020.

وأشار تيان إلى أن الدول سيتعين عليها أن توازن ما إذا كانت تفضل ضخ مواردها في المجال العسكري أو في النظام الصحي أو التعليم أو البنية التحتية، مضيفا أن “كوفيد – 19 سيؤثر في كل دولة، لا شك في هذا”.

وحافظت الولايات المتحدة على صدارة قائمة الدول الأكثر إنفاقا على الدفاع، حيث أنفقت في العام الماضي نحو 732 مليار دولار، تلتها الصين ثم الهند، لتأتي دول من آسيا لأول مرة ضمن أول ثلاثة مراكز في القائمة.

ومن بين الدول الـ15 الأولى في القائمة، جاءت ألمانيا في المركز السابع “بنفقات 49.3 مليار دولار”، محققة أكبر نسبة ارتفاع في نفقات التسليح، بلغت 10 في المائة مقارنة بنفقاتها في 2018.