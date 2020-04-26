شكرا لقرائتكم خبر عن «البطالة 16%».. الاقتصاد الأمريكي يشهد أكبر صدمة سلبية والان نبدء بالتفاصيل

قال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض، أمس الأحد، إن إغلاق الاقتصاد الأمريكي بسبب جائحة فيروس كورونا يمثل صدمة ذات أبعاد تاريخية يرجح أن تدفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 16 في المائة أو أكثر هذا الشهر، وتتطلب المزيد من المحفزات لضمان انتعاش قوي.

وأوضح كيفن هاسيت، مستشار الرئيس دونالد ترامب في تصريحات لقناة أيه.بي.سي التلفزيونية، "أنه وضع خطير في حقيقة الأمر".

وأضاف هاسيت: "أعتقد أن هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا إلى الآن. سوف نشهد معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال الكساد الكبير" في الثلاثينيات.

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وقال هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن معدل البطالة سيقفز إلى مستوى ربما حول 16 في المائة في تقرير الوظائف المقبل" المقرر صدوره في الثامن من مايو، متضمنا بيانات شهر أبريل.

وأضاف هاسيت: "أعتقد أن الشهرين المقبلين سيبدوان مرعبين". وأضاف: "سترون أعدادا أسوأ من أي شيء رأيناه من قبل" مشيرا إلى بيانات الاقتصاد الأمريكي.

وقال هاسيت: "سنحتاج إلى سياسات مدروسة كبيرة حقا لوضعها معا حتى يعود التفاؤل للناس مجددا"، وأضاف: "نأمل أن نتحدث مع الرئيس بهذا الشأن.. للبدء في طرح أول خمس أو ست أفكار نود بحثها مع الكونجرس".