شكرا لقرائتكم خبر عن «البطالة 16%».. الاقتصاد الأمريكي يشهد أكبر صدمة سلبية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح كيفن هاسيت، مستشار الرئيس دونالد ترامب في تصريحات لقناة أيه.بي.سي التلفزيونية، "أنه وضع خطير في حقيقة الأمر".
وأضاف هاسيت: "أعتقد أن هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا إلى الآن. سوف نشهد معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال الكساد الكبير" في الثلاثينيات.
وقال هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن معدل البطالة سيقفز إلى مستوى ربما حول 16 في المائة في تقرير الوظائف المقبل" المقرر صدوره في الثامن من مايو، متضمنا بيانات شهر أبريل.
وأضاف هاسيت: "أعتقد أن الشهرين المقبلين سيبدوان مرعبين". وأضاف: "سترون أعدادا أسوأ من أي شيء رأيناه من قبل" مشيرا إلى بيانات الاقتصاد الأمريكي.
وقال هاسيت: "سنحتاج إلى سياسات مدروسة كبيرة حقا لوضعها معا حتى يعود التفاؤل للناس مجددا"، وأضاف: "نأمل أن نتحدث مع الرئيس بهذا الشأن.. للبدء في طرح أول خمس أو ست أفكار نود بحثها مع الكونجرس".
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