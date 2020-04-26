شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تحتل المركز الثالث في إصابات «كورونا» بآسيا والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت سنغافورة 931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأحد، ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات 13 ألفا، لتفوق بذلك اليابان، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتظل معظم الإصابات بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في مساحات صغيرة بأماكن النوم.
ومددت سنغافورة، التي يبلغ عدد سكانها 7ر5 مليون نسمة، الإغلاق الذي فرضته لاحتواء تفشي الفيروس، لأربعة أسابيع إضافية حتى أول يونيو.
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