شكرا لقرائتكم خبر عن منحنى «كورونا» يتراجع في جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الصحة الجيبوتية أن الجهود التي سمحت بهذا المنحى التنازلي، ينبغي أن تتواصل وتتعزز.
وأحصت جيبوتي، 1008 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في البلاد، وحالتين وفاة، فيما تماثل للشفاء 373 شخصًا.
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