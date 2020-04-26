شكرا لقرائتكم خبر عن منحنى «كورونا» يتراجع في جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

سجلت جيبوتي انخفاضًا متواصلاً لعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، لليوم الرابع على التوالي، إذ تأكدت، أول أمس السبت، إصابة 9 أشخاص إثر إجراء 341 تحليلا مخبريًا، فيما تماثل 43 آخرين للشفاء.

وأفادت وزارة الصحة الجيبوتية أن الجهود التي سمحت بهذا المنحى التنازلي، ينبغي أن تتواصل وتتعزز.

وأحصت جيبوتي، 1008 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في البلاد، وحالتين وفاة، فيما تماثل للشفاء 373 شخصًا.