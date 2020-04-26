شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته للعمل.. بريطانيا تترقب قرارًا مهمًا لـ«جونسون» والان نبدء بالتفاصيل
ومن المقرر أن يعود جونسون لممارسة عمله، اليوم الاثنين، بعد أن أمضى أسبوعا في المستشفى، للعلاج من مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، وأسبوعين للتعافي بمقره الريفي.
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