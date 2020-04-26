شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته للعمل.. بريطانيا تترقب قرارًا مهمًا لـ«جونسون» والان نبدء بالتفاصيل

توقعت صحيفة تليجراف، أن يعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خططا لتخفيف إجراءات العزل العام خلال هذا الأسبوع بعد عودته إلى "داوننج ستريت" مساء أمس الأحد.

ومن المقرر أن يعود جونسون لممارسة عمله، اليوم الاثنين، بعد أن أمضى أسبوعا في المستشفى، للعلاج من مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، وأسبوعين للتعافي بمقره الريفي.