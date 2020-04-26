شكرا لقرائتكم خبر عن دبي ترفع الحظر الكامل عن حيين تجاريتن والان نبدء بالتفاصيل

قالت إمارة دبي، اليوم الأحد، إنها رفعت حظرها الكامل عن حيين تجاريتن بهما عدد كبير من العمال الأجانب أصحاب الدخل المنخفض، بعد أن خففت الإمارات حظر التجول المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقلصت دبي، الجمعة، الحظر الكامل في الإمارة إلى حظر تجول من العاشرة مساء إلى السادسة صباحا. واتخذت الآن نفس الخطوة في حيي الراس ونايف بعد إغلاقهما في إطار جهود احتواء انتشار الفيروس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث اتخذت القرار نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الحيين خلال اليومين الماضيين. وأضاف أن ما يربو على 6000 فحص تم إجراؤه لسكان راس ونايف في أقل من شهر.

وسجلت الإمارات أكثر من 10300 حالة إصابة و76 حالة وفاة بسبب الفيروس.