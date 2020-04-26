شكرا لقرائتكم خبر عن استغرقت 5 أسابيع.. رحلة مثيرة لطلاب هولنديين في الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل
ولم يترك توقف الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا للطلاب خيارا سوى ركوب البحر للعودة إلى بلادهم من منطقة الكاريبي.
كانت المجموعة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 14 و17 عاما في منتصف برنامج دراسي في المنطقة على متن السفينة "وايلد سوان" التي بُنيت في عام 1920. لكن بحلول منتصف مارس اتضح لهم إنهم لن يكون بإمكانهم العودة إلى بلادهم جوا من كوبا كما كان مقررا.
وقرر المنظمون أن يبحر الطلاب عائدين إلى بلادهم على متن السفينة برفقة 12 بحارا من ذوي الخبرة وثلاثة مدرسين عبر المحيط الأطلسي في رحلة طولها 7000 كيلومتر استغرقت خمسة أسابيع.
وقالت الطالبة، أنا مارجا في مقابلة بالفيديو نشرت في وسائل الإعلام: "كان لابد أن تتعلم كيف تتأقلم مع الوضع لأنك لا تملك في الحقيقة أي اختيار آخر".
وأضافت: "أول شيء فكرت فيه هو هل سأفعل ذلك بالملابس التي معي وهل هناك ما يكفي من طعام في السفينة؟".
وقالت الطالبة لوت، إن من بين صعوبات الرحلة التواجد وسط 40 شخصا مع القليل من الخصوصية.
وتزود ركاب السفينة باحتياجاتهم ومن بينها الملابس في جزيرة سانت لوسيا قبل عبور المحيط الأطلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر استغرقت 5 أسابيع.. رحلة مثيرة لطلاب هولنديين في الأطلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.