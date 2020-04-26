شكرا لقرائتكم خبر عن استغرقت 5 أسابيع.. رحلة مثيرة لطلاب هولنديين في الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

وصل 25 من طلاب المدارس الثانوية الهولنديين إلى بلادهم على متن سفينة ذات شراعين، اليوم الأحد، بعد رحلة مضنية عبر المحيط الأطلسي.

ولم يترك توقف الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا للطلاب خيارا سوى ركوب البحر للعودة إلى بلادهم من منطقة الكاريبي.

كانت المجموعة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 14 و17 عاما في منتصف برنامج دراسي في المنطقة على متن السفينة "وايلد سوان" التي بُنيت في عام 1920. لكن بحلول منتصف مارس اتضح لهم إنهم لن يكون بإمكانهم العودة إلى بلادهم جوا من كوبا كما كان مقررا.

وقرر المنظمون أن يبحر الطلاب عائدين إلى بلادهم على متن السفينة برفقة 12 بحارا من ذوي الخبرة وثلاثة مدرسين عبر المحيط الأطلسي في رحلة طولها 7000 كيلومتر استغرقت خمسة أسابيع.

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وقالت الطالبة، أنا مارجا في مقابلة بالفيديو نشرت في وسائل الإعلام: "كان لابد أن تتعلم كيف تتأقلم مع الوضع لأنك لا تملك في الحقيقة أي اختيار آخر".

وأضافت: "أول شيء فكرت فيه هو هل سأفعل ذلك بالملابس التي معي وهل هناك ما يكفي من طعام في السفينة؟".

وقالت الطالبة لوت، إن من بين صعوبات الرحلة التواجد وسط 40 شخصا مع القليل من الخصوصية.

وتزود ركاب السفينة باحتياجاتهم ومن بينها الملابس في جزيرة سانت لوسيا قبل عبور المحيط الأطلسي.