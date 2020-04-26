شكرا لقرائتكم خبر عن أقل زيادة يومية.. بريطانيا تسجل 413 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بريطانيا، اليوم، 413 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بسبب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال المدير الطبي لهيئة الصحة الوطنية في بريطانيا ستيفين بويس، في مؤتمر صحفي: إن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة ارتفع إلى 20 ألفا و732 حالة بعد تسجيل 413 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أقل زيادة يومية في عدد الوفيات منذ نهاية مارس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أقل زيادة يومية.. بريطانيا تسجل 413 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.