شكرا لقرائتكم خبر عن أدنى حصيلة منذ 14 مارس.. 260 وفاة إضافية بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أحصت إيطاليا 260 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في حصيلة هي الأدنى منذ 14 مارس حين سجلت 175 وفاة في البلاد.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات حتى الآن 26 ألفًا و644 بحسب ما أعلن الدفاع المدني الإيطالي اليوم.

وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة الإيطالية فرانكو لوكاتيلي: "حققنا نتيجة مهمة جدا، علينا الآن محاولة إبقاء الخطر منخفضا قدر الإمكان لتجنب زيادة جديدة في الإصابات، وتثبيت عدد المرضى في أقسام العناية المركزة" الذي ارتفع إلى 2009.

وتبقى لومبارديا أكثر المناطق تضررا بتسجيلها نحو نصف وفيات البلاد (13325)، تليها إميليا رومانيا (3386) وبيدمونت (2823).