شكرا لقرائتكم خبر عن أدنى حصيلة منذ 14 مارس.. 260 وفاة إضافية بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات حتى الآن 26 ألفًا و644 بحسب ما أعلن الدفاع المدني الإيطالي اليوم.
وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة الإيطالية فرانكو لوكاتيلي: "حققنا نتيجة مهمة جدا، علينا الآن محاولة إبقاء الخطر منخفضا قدر الإمكان لتجنب زيادة جديدة في الإصابات، وتثبيت عدد المرضى في أقسام العناية المركزة" الذي ارتفع إلى 2009.
وتبقى لومبارديا أكثر المناطق تضررا بتسجيلها نحو نصف وفيات البلاد (13325)، تليها إميليا رومانيا (3386) وبيدمونت (2823).
كانت هذه تفاصيل خبر أدنى حصيلة منذ 14 مارس.. 260 وفاة إضافية بإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.