شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​مليون $ من اليابان لمواجهة سوء تغذية الأطفال بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

وأعلن المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان حميد نورو عن تخصيص الإسهام الياباني، في شراء 190 طنًا من الأغذية التكميلية للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، ممن يعانون من سوء التغذية.

وأضاف: "يعاني حوالي 10% من الأطفال الصغار في غرب دارفور، وأكثر من 15% من الأطفال في وسط دارفور؛ من سوء التغذية".

وعبّر نورو عن امتنان برنامج الأغذية للإسهام الياباني، وأشار إلى أنها ستمكنهم من علاج سوء التغذية الحاد والوقاية من الأمراض والحد من الوفيات بسبب سوء التغذية من خلال توفير الأطعمة المغذية المتخصصة.

وتقول تقديرات الأمم المتحدة: إن حوالي 2.7 مليون طفل في السودان يعانون من سوء التغذية، وهم في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.