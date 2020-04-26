الجيش السوري يزيل الألغام في دمشق ودرعا

دمشق ـ الخليج 365:

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا قيام جنود الجيش السوري بإزالة ألغام في سوريا على مساحة 1.9 هكتار. وجاء في نشرة المركز الإعلامية: “خلال الـ24 ساعة الماضية، قامت الوحدات الهندسية للقوات المسلحة السورية بإزالة الألغام عن 1.9 هكتار من الأراضي، في محافظتي دمشق ودرعا”. كما أشار البيان إلى اكتشاف وتدمير 50 عبوة ناسفة.

من جانب آخر أفاد المركز بعدم تسجيل أي عودة للاجئين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الدول الأخرى إلى سوريا. وتنتشر في محافظة درعا العديد من الخلايا النائمة للمسلحين، على الرغم من دخول العام الثاني على تحرير المحافظة عبر مصالحة ضمنت خروج من لا يرغب من المسلحين البقاء في درعا إلى إدلب برعاية روسية.

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