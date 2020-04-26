ظلت طريقها.. فاغتصبوها داخل مدرسة

وبسبب عدم وجود مركز عزل وفرت لها الشرطة المأوى في مبنى مدرسة خلال الليل حيث زعمت أن ثلاثة رجال اغتصبوها.

وقال بارث شارما نائب قائد الشرطة في منطقة ساوال مادهوبور في ولاية راجاستان والذي يتولى التحقيق في القضية لوكالة "رويترز" في اتصال هاتفي "تم إلقاء القبض على الرجال الثلاثة الذين اغتصبوا المرأة داخل المدرسة يوم 23 أبريل نيسان وإيداعهم السجن".



وقالت الضحية التي يتراوح عمرها بين 40 و45 عاما للشرطة إنها كانت تسير منذ أيام من ساوال مادهوبور قبل أن تصل إلى القرية التي تعرضت فيها للاغتصاب.