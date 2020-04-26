تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، اليوم، الأحد، مقطعا مصورا يظهر اعتداء امرأة على ابن زوجها، بطريقة وحشية وبحضور أبيه، وهو ما أثار غضبا عارما في المملكة.
وتقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان بشكوى إلى الجهات القضائية، لإلقاء القبض على زوجة الأب، وإرجاع حمزة إلى والدته في القنيطرة.
وبعد زواج والد حمزة، وفيما كان يعاني من الإعاقة، واجه من زوجة أبيه معاملة سيئة، عبر التجويع والتحقير والسب والقذف والإهانة، حيث سبق أن تعرض لعدة حوادث مماثلة بحسب وسائل إعلام محلية.
أما والدته المطلقة فقد اختارت الاستقرار بالقنيطرة للعمل بحثا عن لقمة العيش.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنترنت يشتعل غضباً بسبب امرأة اعتدت بوحشية على 'ابن زوجها' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.