مشكلة خطيرة تهدد متابعي فرقة 'بي تي إس' الكورية.. ما القصة؟

وبحسب التقارير التي نشرها موقع "allkpop"، فقد أكد سيو سونغ، رئيس المركز الكوري الجنوبي للاستجابة للعنف الإلكتروني، أن شخصا يدعى جو جين مو، هو المتهم الرئيسي في قضية غروبات الدردشة المرقّمة، والمعروفة باسم (Nth Telegram Room).وأشار رئيس المركز إلى أن المتهم الملقب باسم باكسا (Baksa) كان يعمل على استهداف العضوات في مواقع معجبي الفرقة الكورية، محاولا الإيقاع بهن.

وأشارت التقارير إلى أن باسكا كان يستهدف الفتيات في الغروبات من أعمار المراهقة أو العشرينيات ويقوم بابتزازهن بطرق غير مشروعة.

وتجرم أغلب الدول العربية في قوانينها الجديدة هذه الأفعال، وتسبب بعقوبات سجن شديدة، بحسب الضرر الذي تسببته.

ويشار إلى أن نسبة كبيرة من الشباب العرب، يتابعون الفرقة الكورية، ويشتركون في غروباتها لمتابعة آخر مستجداتها وأعمالها الفنية.

