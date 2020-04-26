العين الإخباريةالإثنين 2020/4/27 01:31 ص بتوقيت أبوظبي
سجلت السلطات الصحية التونسية، الأحد، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 410 تحليلًا مختبريًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وارتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس إلى 949 حالة مؤكدة، موزعة على جميع المحافظات التونسية (24 محافظة).
وأفادت تونس بأنها سجلت استقرارا في عدد الوفيات لمدة 5 أيام متتالية في حدود 38 حالة وفاة، في حين تم تسجيل 216 حالة شفاء حتى الأحد.
وأكدت وزارة الصحة التونسية أن عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش هو 20 مصابا، وأن عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش) هو 78 مصابا.
وستبدأ تونس في 3 مايو /أيار في رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، حسب ما أكده رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار تلفزيوني.
ودخلت تونس في حجر صحي منذ أواخر شهر مارس /آذار، مع فرض حظر تجوال من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا بتوقيت تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.