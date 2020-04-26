أمريكا تمنح العراق مهلة إضافية لاستيراد الكهرباء من إيران‎

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة جددت استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران، لكن لفترة أقصر هذه المرة.

وأضاف المسؤول أن واشنطن ستعيد تقييم إمكانية تجديد الاستثناء مرة أخرى فور تشكيل "حكومة ذات مصداقية" في العراق. Advertisements وأوضح المسؤول أن وزير الخارجية مايك بومبيو "منح هذا التمديد القصير لإتاحة الوقت أمام تشكيل حكومة ذات مصداقية". وأشار إلى أن هذا الاستثناء سينتهي أجله في 26 أيار/ مايو. وكانت الاستثناءات في السابق تمنح لمدة 3 أشهر.

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