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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايطاليا تسجل ادنى معدل للوفيات بفيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت ايطاليا ،اليوم الأحد، 260 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد وهو ما يمثل أدنى معدل منذ منتصف مارس الماضي.
واوضحت هيئة الحماية المدنية في بيانها الرسمي اليومي ،بان اجمالي حاملي العدوى الايجابية بفيروس كورونا عاد في أخر 24 ساعة للزيادة المحدودة بواقع 256 حالة باجمالي 106103 مصابين دون باستثناء الوفيات والمتعافين..مشيراً الى التراجع القوي في وتيرة الزيادة اليومية في حالات الوفيات المتصلة بالفيروس والذي يعد الأدنى منذ احتدام الوباء في 14 مارس الماضي الى 26384 متوفيا بتسجيل 260 وفاة منذ الأمس.
وأشار البيان الى استمرار الزيادة اليومية في مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء التام الى 64928 متعاف اثر شفاء 1808 مصابين جددا لتبلغ حصيلة الزيادة اليومية بما فيها حالات الوفيات والشفاء 2324 حالة ما يرفع المجموع الكلي للاصابات التي سجلت في ايطاليا منذ اندلاع العدوى الى 197675 اصابة.
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