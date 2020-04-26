تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب خلال الـ24 الماضية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرباط
أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، مساء اليوم (الأحد)، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4065 حالة.
وقالت الوزارة، في نشرتها اليومية، إنها سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ليرتفع عدد الوفيات بسبب «كوفيد – 19» إلى 161 حالة.
وقال محمد اليوبي، رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، إن نسبة الوفيات بفيروس كورونا من بين الحالات المؤكدة بلغت 4 في المائة. وأضاف قائلاً: «هذه النسبة تتقلص باستمرار».
وتابع أن الوزارة ما زالت «تتبع 7244 حالة من المخالطين قيد العزل الصحي والتتبع الصحي اليومي».
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