عبد المهدي: العراق يواجه كورونا بشجاعة ونجاح وبشهادة المنظمات الدولية

أكد رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​العراق​ية ​عادل عبد المهدي​، أن "بلاده تواجه جائحة ​كورونا​ بشجاعة ونجاح ملحوظين، وبشهادة المنظمات الدولية"، مشيراً الى ان "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، عقدت اجتماعا استثنائيا وأكدت خلاله أن العراق يتفوق على دول متقدمة في قلة أعداد المصابين والوفيات".

ولفت عبد المهدي الى ان "العراق كان من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات وقائية وأغلقت الحدود في وقت مبكر وطبقت حظر التجوال قبل أن تعلن ​منظمة الصحة العالمية​ تحول الفيروس إلى وباء عالمي، وحرصت على نقل العراقيين العالقين في الخارج ونحن نستقبلهم يوميا ولا يمكن أن نترك أي مواطن عراقي أو نتخلى عن مسؤوليتنا رغم كل الصعوبات التي تواجهنا".