كونتي: لتخفيف إغلاق البلاد بسبب وباء الكورونا اعتبارًا من 4 أيار المقبل

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، عن "خطط لتخفيف إغلاق البلاد بسبب وباء "كوفيد-19" اعتبارًا من 4 أيار المقبل، وسيسمح للإيطاليين بزيارة الأقارب في نطاق منطقة إقامتهم، بينما لن يُسمح بأي تحركات أخرى إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو ​الصحة​".

ولفت كونتي، في خطاب متلفز، الى "ضرورة القيام بالزيارات العائلية مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه ومراعاة حظر التجمع"، مشيرا إلى "استمرار حظر الانتقال من منطقة إلى أخرى بوسائل ​النقل العام​ أو الخاص".

هذا وسجلت ​إيطاليا​ انخفاضا ملحوظا في التعداد اليومي ل​وفيات​ ​فيروس كورونا​ المستجد، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 197 ألفا.