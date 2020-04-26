أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عن "خطط لتخفيف إغلاق البلاد بسبب وباء "كوفيد-19" اعتبارًا من 4 أيار المقبل، وسيسمح للإيطاليين بزيارة الأقارب في نطاق منطقة إقامتهم، بينما لن يُسمح بأي تحركات أخرى إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة".
ولفت كونتي، في خطاب متلفز، الى "ضرورة القيام بالزيارات العائلية مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه ومراعاة حظر التجمع"، مشيرا إلى "استمرار حظر الانتقال من منطقة إلى أخرى بوسائل النقل العام أو الخاص".
هذا وسجلت إيطاليا انخفاضا ملحوظا في التعداد اليومي لوفيات فيروس كورونا المستجد، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 197 ألفا.
كانت هذه تفاصيل خبر كونتي: لتخفيف إغلاق البلاد بسبب وباء الكورونا اعتبارًا من 4 أيار المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.