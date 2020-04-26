الخارجية الايرانية: ظريف يبحث مع نظيره بن زايد آخر التطورات في المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، ان "الوزير محمد جواد ظريف بحث خلال مكالمة هاتفية ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آخر التطورات في المنطقة ومكافحة انتشار وباء كورونا".
يذكر أنه في 15 آذار الماضي أعرب وزير الخارجية والتعاون الإماراتي، عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عن تضامن بلاده وتعاطفها مع إيران شعبا وحكومة في جهودها لمكافحة فيروس "كورونا المستجد" الذي تحول إلى "جائحة" حصدت أرواح الآلاف وأصابت عشرات الآلاف حول العالم.
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