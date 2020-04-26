الخارجية الايرانية: ظريف يبحث مع نظيره بن زايد آخر التطورات في المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية ال​إيران​ية، في بيان، ان "الوزير ​محمد جواد ظريف​ بحث خلال مكالمة هاتفية ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آخر التطورات في المنطقة ومكافحة انتشار وباء كورونا".

يذكر أنه في 15 آذار الماضي أعرب ​وزير الخارجية​ والتعاون الإماراتي، عبد الله بن زايد، خلال ​اتصال​ هاتفي مع نظيره الإيراني عن تضامن بلاده وتعاطفها مع إيران شعبا و​حكومة​ في جهودها لمكافحة فيروس "كورونا المستجد" الذي تحول إلى "جائحة" حصدت أرواح الآلاف وأصابت عشرات الآلاف حول ​العالم​.