السلطات الإيطالية: تسجيل 260 حالة وفاة جديدة بالكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الإيطالية عن "تسجيل 260 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة يومية منذ 14 اذار الماضي، وثالث تراجع يومي على التوالي، كما تم تسجيل 2324 إصابة جديدة في أكبر تراجع بمعدل الإصابات اليومية منذ 20 نيسان الحالي".
هذا وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات المسجل اليوم الأحد أقل بكثير من 415 حالة وفاة سجلت أمس ، ويمثل هذا ثالث تراجع يومي على التوالي لعدد الوفيات، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات منذ 21 نيسان 26644 حالة، في ثانية أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.
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