البيت الأبيض: ترامب وماكرون اتفقا على ضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية

أعلن ​البيت الأبيض​، في بيان، ان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ونظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، اتفقا خلال ​اتصال​ هاتفي على ضرورة إصلاح ​منظمة الصحة العالمية​، وناقشا التطورات الإيجابية في مكافحة ​فيروس كورونا​ والتقدم نحو إعادة فتح اقتصادات العالم".

ووفقا للبيان "عبر الزعيمان عن أملهما في عقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في ​مجلس الأمن​ قريبا ومناقشة استجابة ​الأمم المتحدة​ للوباء".

وكان ماكرون اشار قبل أيام الى إن الوقت ليس ملائما لفتح تحقيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن جائحة كورونا المستجد، غير أنه أكد وجود "مشاكل" في تعامل المنظمة مع الفيروس مع بدء تفشيه.