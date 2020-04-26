الخارجية الإيرانية: غوتيريس أشاد بجهود طهران لوقف إطلاق النار في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ان "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أشاد بجهود طهران لوقف إطلاق النار في اليمن، وأهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".
وشدد وزير الخارجية محمد ظريف وغوتيريس خلال اتصال هاتفي "على ضرورة فتح وتأمين حدود وموانئ اليمن لإرسال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".
هذا وكان التحالف العربي، الذي تقوده السعودية ضد حركة "أنصار الله" في اليمن، قد أعلن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة شهر اضافي.
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