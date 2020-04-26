السلطات البرتغالية: سنجري فحوصا لنحو 500 من طالبي اللجوء للكشف عن كورونا

أعلنت السلطات البرتغالية أنها "ستجري فحوصا لنحو 500 من طالبي اللجوء للكشف عن فيروس كورونا، وستنقل بعضهم إلى شقق سكنية خالية بسبب غياب السياح"، مشيرة الى ان "دراسة شملت نحو ثلاثة آلاف من حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في البلاد، والتي تبلغ 23864 حالة، تشير إلى أن السكن المشترك وانتقال العدوى في الأماكن المزدحمة مثل دور الرعاية ونزل لشبونة هو السبب الرئيسي لانتقال المرض".
يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، ووأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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