قطع أوتوستراد شكا لبعض الوقت احتجاجاً على الأوضاع المعيشية

قطع عدد من ​المحتجين​ على الأوضاع المعيشية، المسلك الشرقي للاوتوستراد في شكا، بالاطارات المشتعلة، إلا أن عناصر شرطة ​بلدية شكا​ أزالوا الإطارات وأعادوا فتح المسلك.

هذا واشعل عدد من الشبان الإطارات تحت جسر أوتستراد أنفة، إلا أن عناصر من قوى الأمن الداخلي أزالوها لتسهيل حركة المرور أمام السيارات، ويعملون على ملاحقة الفاعلين.

كما قطع عدد من الشبان الطريق العام عند مستديرة ببنين العبدة، على المدخل الجنوبي لمحافظة عكار، بالعوائق والسيارات، مجيبين كل من سألهم عن السبب انهم جوعانين بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.