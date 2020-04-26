الإثنين غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن يكون طقس الإثنين غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ على الجبال و الداخل ودون تعديل يُذكر على الساحل. يتشكل ضباب محلي على المرتفعات صباحاً.

أما طقس الثلاثاء، فيتوقع أن يكون قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، ويتحول ​الطقس​ مساءً الى غائم جزئياً مع تشكّل ضباب على المرتفعات

على أن يكون الأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئيًا ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، مع تشكّل ضباب محلّي على المرتفعات، والخميس كذلك قليل الغيوم الى غائم جزئيًا ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، مع تشكّل ضباب محلّي على المرتفعات.