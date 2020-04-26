أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الآن عون، في حديث تلفزيوني، "عدم اعتقادها ان الحكومة الحالية اتت بظروف انقلابية، وهذا الكلام غير صحيح، والحكومة تشكلت لأن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري رفض ان يكون رئيس للحكومة ولو لم يتنحى الحريري لما ورد بديل عنه وهذه الحكومة تشكلت نتيجة عدم طرح الحريري اي اسم اخر للتكليف، وهذه الحكومة الموجودة حاليا تحاول الدفاع عن نفسها وسنحكم علىيها من خلال افعالها".
ولفت عون الى ان "الحرص اليوم هو حول كيفية انقاذ الوضع في لبنان وعندما نقول ان الازمة التي وصلنا اليها نتيجة ما حصل في السابق لا نقول هذا من باب الكيدية ابداً، وثورة 17 تشرين هي التي فتحت الملفات وتطالب بإقرار التشريعات وبعض القوى التي كانت لا تريد اقرار التشريعات اصبحت ملزمة بهذا الامر في الوقت الراهن".
كانت هذه تفاصيل خبر الآن عون: عندما نقول ان الازمة الحالية نتيجة ما حصل في السابق لا نقول هذا من باب الكيدية ابداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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