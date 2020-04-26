المتظاهرون يعتدون على القوى الأمنية على خلفية اغلاق اوتوستراد الزلقا

أغلق عدد كبير من ​المحتجين​ اوتوستراد ​الزلقا​ باتجاه ​جل الديب​ بالإطارات المشتعلة، وذلك احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ مقابل الليرة اللبنانية، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وعلى الفور، حضرت عناصر من ​القوى الأمنية​ إلى المكان وعملت على إعادة فتح الطريق، ما أدى إلى وقوع إشكال بينهم وبين ​المتظاهرين​ تخلله تضارب بالأيدي.

هذا وقد تدخلت على الفور قوة من ​الجيش اللبناني​ وعملت على إبعاد المتظاهرين عن الطرق العام من أجل إعادة فتح السير.

تجدر الإشارة الى أن طرقات عدة قد شهدت احراق إطارات هذه الليلة.