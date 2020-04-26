المتظاهرون يعتدون على القوى الأمنية على خلفية اغلاق اوتوستراد الزلقا

أغلق عدد كبير من المحتجين اوتوستراد الزلقا باتجاه جل الديب بالإطارات المشتعلة، وذلك احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وعلى الفور، حضرت عناصر من القوى الأمنية إلى المكان وعملت على إعادة فتح الطريق، ما أدى إلى وقوع إشكال بينهم وبين المتظاهرين تخلله تضارب بالأيدي.
هذا وقد تدخلت على الفور قوة من الجيش اللبناني وعملت على إبعاد المتظاهرين عن الطرق العام من أجل إعادة فتح السير.
تجدر الإشارة الى أن طرقات عدة قد شهدت احراق إطارات هذه الليلة.
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