حسن: قد نصبح بعاصفتي التظاهر المحق وكورونا وأنا خائف من أن يضيع الوطن

أشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ إلى أن "ما يحصل اليوم هو خطر داهم لنسف كل الإنجازات التي تحققت وفاتورتنا في ​لبنان​ ما زالت أرخص بكثير من أي سيناريو كارثي في العالم".

وقال للناس المتظاهرة ببعض المناطق اللبنانية في مداخلة تلفزيونية: "احتاطوا والتزموا التباعد بينكم وضعوا الكمامات ولا تنقلوا العدوى من الشارع إلى أسرتكم وأنتم تعبّرون عن ألم يكمن في صدر كل مواطن لبناني".

وعبر عن حرصه على المواطن اللبناني في ظل الظروف التي يعيشها على مختلف الصعد، وأكد أنه "قد نصبح في مهب الريح في عاصفتين متزامنتين الأولى في ​تظاهرات​ محقة والثانية في أزمة ​كورونا​، وأنا خائف من أن يضيع الوطن"، مؤكداً أن "كل أسبوع سيكون هناك تقييم وأيّ خلل سيحدث سيعاد النظر في بدء المرحلة الثانية".