مصادر "الجريدة" الكويتية: حزب الله أوفد لبري لتبريد الأجواء مع دياب

أشارت مصادر متابعة لصحيفة "​الجريدة الكويتية​" عن أن أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ فوجئ بما ورد في جدول أعمال جلسة ​مجلس الوزراء​ الثلاثاء المقبل، والذي تضمّن 8 بنود تتعلق بملاحقة النواب والوزراء بالاستناد الى ملحق الجدول السابق الذي اقترح آلية لاسترداد ​الأموال المنهوبة​".

وأكدت المصادر أن "بري توجّس من البنود المطروحة على جدول الأعمال، فارسل ​حزب الله​ وفدا للقاء بري في مسعى منه لتبريد الأجواء مع رئيس الحكومة ​حسان دياب​، بعد الاشتباك الكلامي الأخير بين بري ودياب خلال اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي"، مشيرة الى أن "بري وعد الحزب بعدم التعرض لدياب إعلاميا، على أن تكون انتقادته داخل الغرف المغلقة، وهو ما ترجمه عندما أرسل النائب في ​كتلة التنمية والتحرير​ على ​حسن خليل​ الى ​السراي الحكومي​ قبل يومين".